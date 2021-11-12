Goris-Kapan yolunun tamamen Azerbaycan kontrolüne geçmesinin ardından Ermenistan'da protestocular, hükümet binasını basarak, Paşinyan'a tepki gösterdi

30 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermenistan'da sular durulmuyor...

Dağlık Karabağ'daki savaşın durdurulmasına yönelik geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki anlaşmazlıklar taraflar arasındaki görüşmelerle giderilmeye devam ediyor.

Ermenistan'da protestocular hükümet binasını bastı VİDEO



KONTROL NOKTASININ AZERBAYCAN'A GEÇMESİ SONUCUNDA MUHALEFET AYAKLANDI

Son olarak Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın devlet televizyonunda Azerbaycan'ın Eyvazlı noktasına kontrol noktası kurması ile Goris-Kapan yolunun tamamen Azerbaycan kontrolüne geçtiğini duyurmasından sonra Ermenistan muhalefeti ayaklandı.

Yüzlerce kişi Ermenistan hükümet binası önünde toplanarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı protesto etti. Protestocular, Paşinyan ile görüşme taleplerini bağırarak dile getirirken, söz konusu yolun Azerbaycan’a bırakılmasına tepki gösterdi. Ermenistan polisi, hükümet binası önünde sert güvenlik önlemleri aldı.

PROTESTOCULAR BİNADAN İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Protestocuların sözcüleri basın açıklaması yaptıktan sonra binaya doğru yönelerek içeri girmeye çalıştı. Ermeni polisi ise protestocuların binaya girmesini önleyerek, yüzlerce kişiyi kapıdan uzaklaştırdı.

Gruplara ayrılan protestocuları çevreleyen Ermeni polisi, yaklaşık 20 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.

Polisin uyarılarına rağmen dağılmayı reddeden çok sayıda muhalefet üyesi, tekrar toplanarak sloganlar atmaya devam etti.