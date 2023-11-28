Ermenistan'dan Azerbaycan açıklaması! 15 gün içinde anlaşma imzalanabilir Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının 15 gün içinde imzalanabileceğini söyledi.

İHA

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ'daki hakimiyeti tam anlamıyla sağlandı.

2. Karabağ Savaşı'ndan sonra başlayan iki ülke arasındaki barış görüşmelerinde de sona gelinmek üzere.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz yıl başlayan barış görüşmeleriyle ilgili Erivan’dan açıklama geldi.

"15 gün içinde anlaşma imzalanabilir"

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, “Bakü siyasi irade gösterirse Azerbaycan ile 15 gün içinde barış anlaşması imzalanabilir." dedi.

Taraflar arasında temel konuların neredeyse tamamında mutabakata varıldığını belirten Simonyan, “Sürece zarar vermemek adına detay vermek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mayısta yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduklarını söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Erivan yönetiminin tutumunu değiştirmesi durumunda yıl sonuna kadar barış anlaşmasının imzalanabileceğini ifade etmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)