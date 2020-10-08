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Ermenistan'dan Berde'ye füze saldırısı

Ermenistan'dan Berde'ye füze saldırısı

Ermenistan sınırından atılan 2 füzenin Azerbaycan'ın Berde ilinde bir eve isabet ettiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.