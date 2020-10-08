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    Ermenistan'dan Berde'ye füze saldırısı

    Ermenistan sınırından atılan 2 füzenin Azerbaycan'ın Berde ilinde bir eve isabet ettiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 11:20
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    Ermenistan'dan Berde'ye füze saldırısı

    İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sürüyor.

    Dünyanın gözü önünde sivilleri hedef alan Ermeni güçleri, bu kez sınıra 2 füze attı.

    Füzeler Azerbaycan'ın Berde ilinde bir eve isabet etti.

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    Edinilen son bilgilere göre saldırı sonrası ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

    Azerbaycanlı yetkililer, füze saldırısından etkilenenlerin sayısını henüz paylaşmadı.

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