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    Ermenistan'dan silahlı ve haçlı papaz paylaşımı

    Ermenistan'dan silahlı ve haçlı papaz paylaşımı

    Ermenistan, sosyal medya hesabından bir elinde haç, diğer elinde silah tutan bir papazın fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 00:10
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    Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğinde beri devam eden gerginlik, son haftalarda Ermeni prpvokasyonları ile daha da arttı.

    Dün Azerbaycan'daki sivil yerleşimlere saldırarak işgal eden, birçok sivili de öldürüp yaralayan Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın karşı saldırısı ile geri çekilmek zorunda kaldı.

    Ermenistan'ın bu saldırgan tutumu, coğrafyada yeni bir gerilim daha ortaya çıkarırken, Azerbaycan'a yönelik sosyal medyadan propagandalar başlatıldı.

    BİR ELİNDE HAÇ, DİĞER ELİNDE SİLAHLI PAPAZ POZU

    Ermenistan'ın resmi Twitter hesabından "inanç ve güç" kelimeleriyle paylaşılan fotoğrafta, bir Ermeni papaz, bir elinde haç diğer elinde de otomatik saldırı tüfeği ile poz veriyor.

    Ermenistan dan silahlı ve haçlı papaz paylaşımı #1

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