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    Ermenistan'dan Terter'e saldırı

    Ermenistan ordusunun mezarlıktaki sivillere yönelik saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.10.2020 - 13:04
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    Ermenistan'dan Terter'e saldırı

    Ermenistan ateşkes ihlaline devam ediyor.

    Cephe hattındaki sivilleri hedef alan Ermenistan ordusu bu kez Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri hedef aldı.

    3 ÖLÜ, 3 YARALI

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, düzenlenen saldırıda  3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı.

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