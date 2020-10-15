- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ermenistan'dan Terter'e saldırı
Ermenistan'dan Terter'e saldırı
Ermenistan ordusunun mezarlıktaki sivillere yönelik saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
- AA & Ensonhaber
- 15.10.2020 - 13:04
Ermenistan ateşkes ihlaline devam ediyor.
Cephe hattındaki sivilleri hedef alan Ermenistan ordusu bu kez Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri hedef aldı.
3 ÖLÜ, 3 YARALI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, düzenlenen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı.