Ermenistan'ı silahlandıran Fransa'ya Azerbaycan'dan tepki: Son verin

AA

Ermenistan destekçisi Fransa, Karabağ'da Ermeni ordusunun peş peşe aldığı yenilgiler sonrası harekete geçti.

Paris yönetimi, Ermeni askerlerini silahlandırma kararı aldı.

Ekimde Fransa ile Ermenistan arasında silah satışı ve askeri yardım hususunda anlaşma imzalanmıştı.

Ermenistan'a zırhlı araç sevkiyatı

Sosyal medya sitelerinde, Ermenistan'a Bastion zırhlı personel taşıyıcıların sevkine ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, bu görüntülere tepki gösterdi.

Hacızade, Fransa'nın Ermenistan'a silah göndermesine ilişkin, söz konusu iki ülkenin, bölgedeki silahlanma politikasına son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakü: Kınıyoruz

Azerbaycanlı yetkili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki silahlanma politikasına son verin"

Fransa'nın bu adımının bölgedeki durumu gerginleştireceğini belirten Hacızade, şunları kaydetti:

Ermenistan ve Fransa, bölgedeki silahlanma politikasına son vermelidir.



Bu ülkelerin, bölgede barış ve işbirliğinden başka alternatif olmadığını artık anlamaları gerekiyor.