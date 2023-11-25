Ermenistan'ın 3'üncü Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan tehdit: Adil olmayan barış, savaş sebebidir Sarkisyan, Bakü karşısında sürekli tavizler verdiklerini söyledi. Bunun teslimiyet anlamına geldiğini belirten Sarkisyan, "Adil olmayan barış, yeni bir savaşın nedenidir" dedi.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Bakü yönetimi, Erivan'a yaptığı çağrıda, "Doğrudan müzakerelere başlayalım." dedi. Ermenistan'dan, gereksiz gecikmelere neden olmaması istendi.

Tarafların sınır belirleme komisyonlarının, 30 Kasım'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde görüşmesi kararlaştırıldı.

"Barış anlaşması bir zorunluluk"

Ermenistan'ın 3'üncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ise savaş tehdidinde bulundu. Sarkisyan, daha önce yaptığı açıklamada, "Karabağ defteri kapanmadı." demişti.

Son açıklamasında ise Sarkisyan, "Bölgemizde kalıcı barışın tesisi kadar, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması da bir zorunluluktur." dedi.

"Sürekli tavizler veriyoruz"

Diğer taraftan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan ile imzalayacağı barış anlaşmasının metnini ve şeklini bilmediğini ifade eden Sarkisyan, her seferinde tavizler verdiklerini söyledi.

"Adil olmayan barış, yeni bir savaşın nedenidir"

"Buna nasıl 'barış anlaşması' denebilir?" ifadesini kullanan Sarkisyan, devamında tehdit etmeye çalıştı:

Eğer böyle bir anlaşma imzalanırsa, o zaman bu tür bir anlaşmaya zorunlu barış anlaşması demek daha doğru olur.



Zorunlu bir barış anlaşması da aynı zamanda teslimiyet demektir. Adil olmayan barış, yeni bir savaşın nedenidir.

"Kabul edilemez"

Serj Sarkisyan ayrıca, Azerbaycan'ın ikili görüşme teklifinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

"Mesele, karşınızdaki kişinin müzakereci olarak hoş ya da nahoş olup olmadığı değildir." diyen Sarkisyan, "Mesele, bu müzakerenin sonucunun güçlü bir ülke tarafından garanti altına alınmasıdır." ifadesini kullandı.

"Azerbaycan'la müzakerelerin çıkmaza gireceğine inanıyorum"

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Azerbaycan ile ikili müzakerelerin "çıkmaza gireceğine" inandığını anlatan Sarkisyan, uzlaşıya varılırsa da bunun "büyük tavizler" gerektireceğini sözlerine ekledi.