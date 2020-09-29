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    Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında askeri gücü yetersiz

    Askeri varlıkların karşılaştırılmasında Azerbaycan'ın, hem askeri personel sayısında hem de mühimmat sayısında Ermenistan'a üstünlük sağladığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 11:30
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    Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında askeri gücü yetersiz

    Ermenistan'ın, geçtiğimiz gün Dağlık Karadağ'da ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

    Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan, SİHA'larla Ermeni askerlerini köşeye sıkıştırdı.

    İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜCÜ

    Dünyanın en güçlü orduları listesinde Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri gücü en merak edilen konuların başında yer alıyor.

    Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran bulunuyor.

    Son yapılan nüfus sayımı ölçümlerine göre Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu bulunurken, Ermenistan'ın nüfusu ise yaklaşık 3 milyon.

    Ermenistan ın Azerbaycan karşısında askeri gücü yetersiz #1

    ERMENİSTAN'IN ASKERİ VARLIĞI KISITLI

    Denize kıyısı olmadığından Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmış.

    ERMENİSTAN'IN MÜHİMMAT LİSTESİ

    (Dağlık Karabağ'daki birlikler dahil)

    Ana Muharebe Tankları

    T-72 x 464
    T-54 x 8

    Zırhlı Personel Taşıyıcılar

    BMD-1 x 180 
    BMP-1 x 63
    BMP-2 x 158
    BTR-80 x 44
    BTR-80 x 26
    BRDM-2 x 123
    MT-LB x 75

    Hava Savunma

    SA-4 Ganef
    ZSU-23-4
    9K33 Osa
    S-75 Dvina
    SA-7
    SA-14
    Igla-1(SA-16)
    S-300

    Topçu Sistemleri

    Scud-B
    BM-21 GRAD Çoknamlulu Roketatar x 30
    2S3 Akatsiya Kundağı motorlu obüs x 30
    2S1 Gvozdika Kundağı motorlu obüs x 10
    D-30 Çekili Obüs x 60

    AZERBAYCAN ORDUSUNUN BÜTÇESİ 7.5 MİLYAR DOLAR

    Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerin 2019 yılından itibaren bütçesi 6 milyar manat yani 7.5 milyar dolar olarak biliniyor.

    AZERBAYCAN'IN MÜHİMMAT LİSTESİ

    Azerbaycan'ın mühimmat listesi ise şu şekilde:

    Ana Muharebe Tankları

    T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor)
    T-80 MBT x 25
    T-72 MBT x 400 modernize edilmiş.
    T-64 MBT x 100
    T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınıyor)
    T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınıyor)
    Toplam: 832 Tank

    Zırhlı Muharebe Aracı

    BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120
    BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240
    BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100
    BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50
    BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
    BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
    BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3
    BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29
    BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240
    BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210
    BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180
    BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
    Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)
    Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)
    Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
    Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100
    Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150
    301 mm MLRS

    Havan Topu ve Obüsler

    M-46 130 mm Sahra topu x 90
    D-44 85 mm - 100
    D-30 122 mm obüs - 182
    D-20 152 mm obüs - 34
    2A36 152 mm Top - 54
    MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72
    82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240

    Balistik Füzeler

    OTR-21 Tochka-U
    T-300 Kasırga
    LORA

    Kundağı Motorlu Obüsler

    2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136
    2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72
    2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45
    2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48
    (Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15
    (Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40
    (T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36
    2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45
    2S31 "Vena" 120 mm Kundağı Motorlu - 100
    DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72

    Azerbaycan Hava Kuvvetleri:

    - Kurtemir Hava Üssü, Av/Bombardıman, önleme ve Eğitim Alayı: 17 MiG-29, 4 MiG-21, 31 MiG-25, 5 Su-17, 5 Su-24, 8 Su-25, 8 L-29, 12 L-39
    - Gence Hava Üssü Ulaştırma Alayı: 4 Il-76, 3An-2, 1 An-12, An-24, 1 Tu-134,3 Yak-40
    - Gala Hava Üssü Helikopter Alayı: 59 Mi-24, 23 Mi-/8/17, 7 Mi-2

    Ermenistan ın Azerbaycan karşısında askeri gücü yetersiz #2

    Ermenistan ın Azerbaycan karşısında askeri gücü yetersiz #3

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