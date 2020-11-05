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- Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarında 92 sivil şehit oldu
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarında 92 sivil şehit oldu
- AA
- 05.11.2020 - 12:31
- Güncelleme : 05.11.2020 - 12:38
Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan'da masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor.
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sivil can kaybı sayısı 92'ye çıktı.
BİR SİVİL DAHA ŞEHİT OLDU
Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 28 Ekim'de Berde kentine düzenlediği füze saldırısında yaralanan bir sivilin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
ERMENİSTAN SALDIRILARININ BİLANÇOSU
Söz konusu ölümle 27 Eylül-5 Kasım tarihlerinde 92 Azerbaycanlı sivilin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, 404 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 971 ev, 100 apartman ve 502 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
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