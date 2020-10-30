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    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi

    Ermenistan’ın Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği “Smerch” çok namlulu roket atar sistemi yok edildi.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 10:43
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    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi

    Ermenistan ordusu, Smerç çok namlulu roket atar sistemi ile saldırı düzenlemişti.

    AZERBAYCAN ORDUSU TARAFINDAN YOK EDİLDİ

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği “Smerch” çok namlulu roket atar sisteminin Azerbaycan ordusu tarafından yok edildiğini duyurdu.

    Bakanlık, bu anların görüntülerini paylaştı.

    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi #1

    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi #2

    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi #3

    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi #4

    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi #5

    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi #6

    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi #7

    Ermenistan’ın Berde saldırısında kullandığı “Smerch” roket atar sistemi yok edildi #8

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