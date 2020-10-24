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- Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 13 yaşındaki Rus öldü
Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 13 yaşındaki Rus öldü
- AA & Ensonhaber
- 24.10.2020 - 13:21
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov'un cephe hattından uzaktaki Gence'ye akrabalarını ziyarete geldiği sırada Ermeni ordusunun füze saldırısına maruz kaldığını belirtti.
RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNE BİLDİRİLDİ
17 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören Mayakov'un hayatını kaybettiğini Rusya'nın Azerbaycan'daki büyükelçiliğine bildirdiklerini ifade eden Hacıyev, kurbanın Gence Valiliği ve Aleksandr Nevski kilisesinin destekleriyle Ortodoks kurallarına uygun defnedileceğini kaydetti.
Hacıyev, "Yakışıklı ve yaşam sevgisiyle dolu" Mayakov'un henüz 13 yaşındayken Ermenistan'ın saldırılarının kurbanı olduğunu vurguladı.
ERMENİSTAN SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR
Ermenistan, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füze ile Gence kentine saldırı düzenlemiş, ikisi çocuk 13 sivil hayatını kaybetmişti. 50'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda en az 20 bina yıkılmıştı.