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    Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 13 yaşındaki Rus öldü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.10.2020 - 13:21
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    Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 13 yaşındaki Rus öldü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov'un cephe hattından uzaktaki Gence'ye akrabalarını ziyarete geldiği sırada Ermeni ordusunun füze saldırısına maruz kaldığını belirtti.

    RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNE BİLDİRİLDİ

    17 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören Mayakov'un hayatını kaybettiğini Rusya'nın Azerbaycan'daki büyükelçiliğine bildirdiklerini ifade eden Hacıyev, kurbanın Gence Valiliği ve Aleksandr Nevski kilisesinin destekleriyle Ortodoks kurallarına uygun defnedileceğini kaydetti.

    Hacıyev, "Yakışıklı ve yaşam sevgisiyle dolu" Mayakov'un henüz 13 yaşındayken Ermenistan'ın saldırılarının kurbanı olduğunu vurguladı.

    Artur Mayakov

    ERMENİSTAN SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR

    Ermenistan, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füze ile Gence kentine saldırı düzenlemiş, ikisi çocuk 13 sivil hayatını kaybetmişti. 50'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda en az 20 bina yıkılmıştı.

    Gence

    Gence

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