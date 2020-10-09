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    Ermenistan'ın Mingeçevir'e attığı füze havada vuruldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, füzenin 20 kilometre irtifada vurulduğunu bildirdi.
    • AA
    • 09.10.2020 - 17:27
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 17:27
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    Ermenistan'ın Mingeçevir'e attığı füze havada vuruldu

    Ermenistan, hidroelektrik santralinin bulunduğu Mingeçevir füze fırlattı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e balistik füze fırlattığı bildirildi.

    20 KİLOMETRE UZAKLIKTA İMHA EDİLDİ

    Açıklamada, Azerbaycan hava savunma birliklerinin füzeyi 20 kilometre irtifada imha ettiği belirtildi.

    HİDRO ELEKTRİK SANTRALİNİ VURMAYA ÇALIŞTILAR

    Ermenistan 5 Ekim'de de sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeye füze fırlatmıştı.

    Azerbaycan, Ermenistan'ın Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti ViDEO

    Ermenistan ın Mingeçevir e attığı füze havada vuruldu #1

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