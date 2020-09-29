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Ermenistan'ın saldırılarında 10 Azerbaycanlı sivil şehit oldu

Ermenistan'ın saldırılarında 10 Azerbaycanlı sivil şehit oldu

Bakü'den yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 13 ve 14 yaşlarında öğrenciler olduğu bildirildi.