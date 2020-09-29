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    Ermenistan'ın saldırılarında 10 Azerbaycanlı sivil şehit oldu

    Bakü'den yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 13 ve 14 yaşlarında öğrenciler olduğu bildirildi.
    • AA
    • 29.09.2020 - 12:32
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    Ermenistan'ın saldırılarında 10 Azerbaycanlı sivil şehit oldu

    Ermenistan, Azerbaycanlı sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 10 kişinin şehit olduğu, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

    AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDILAR

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak açıklamasında, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.

    10 SİVİL ŞEHİT DÜŞTÜ

    Açıklamada, saldırılarda 10 sivilin şehit düştüğü, 30 sivilin yaralandığı, yaşamını yitiren sivillerden ikisinin 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu kaydedildi.

    Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor ViDEO

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