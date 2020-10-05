Ermenistan ordusunun, basına servis ettiği bir toplantıda komutanların poz verdiği sırada, arkadaki stratejik haritalar dikkat çekti.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor.

Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor.

Ermenistan ordusu sosyal medyadaki paylaşımı ise gündem oldu.

STRATEJİK BİLGİLER PANODA

Görüntülerde sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği sırada karartılmış olarak servis edilmesi gereken gizli bilgi ve haritalar açıkça seçilebiliyor.

Sosyal medyada tartışılan ise bu kadar gizli bilginin paylaşılması hata mı yoksa kurnazlık mı olduğu...

Ermenistan'ın stratejik harita paylaşımı