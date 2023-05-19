Esad, 12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi'ne katılan Esad'ı karşıladı.

AA

32'inci Arap Birliği Zirvesi, bu yıl Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başladı.

Zirve için liderler Cidde kentine geldi.

Zirvenin ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, ülkesine gelen liderleri tek tek karşıladı.

Prens Selman, Esad'ı karşıladı

Geniş katılımlı zirve başlamadan önce ev sahibi Prens Selman, tüm konukları ile tek tek kameralara poz verdi.

Selman, 12 yıl aradan sonra zirveye katılan Esad ile de tokalaştı. İkili, kameralara poz verdi.

Esad'ın zirveye davet süreci

Zirve için aylar öncesinden başlayan hazırlıklar kapsamında küresel ölçekte bazı tartışmalar ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Esad'a da zirve için davetiye göndermiş, bu adımın ardından ABD'den Arap ülkelerinin Suriye ile normalleşmesine sıcak bakılmadığı açıklaması yapılmıştı.

ABD'nin açıklamalarına rağmen Esad, daveti kabul ettiğini duyurmuştu.