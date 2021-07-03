Esad rejimi İdlib kırsalına saldırdı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine yönelik saldırıda; 8 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Rejim güçleri, İdlib'in güneyinde yer alan İblin, Meşşun ve Belyun köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

8 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, saldırıda İblin'de 5, Belyun'de 2 ve Meşşun'da 1 olmak üzere toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 9 sivilin çevredeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.