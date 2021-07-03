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    Esad rejimi İdlib kırsalına saldırdı

    İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine yönelik saldırıda; 8 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.
    • AA
    • 03.07.2021 - 10:10
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    Esad rejimi İdlib kırsalına saldırdı

    Suriye'de Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    Rejim güçleri, İdlib'in güneyinde yer alan İblin, Meşşun ve Belyun köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

    8 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, saldırıda İblin'de 5, Belyun'de 2 ve Meşşun'da 1 olmak üzere toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 9 sivilin çevredeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

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    Esad rejimi İdlib kırsalına saldırdı #5

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