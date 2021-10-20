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    Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 10 ölü

    Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.
    • AA
    • 20.10.2021 - 21:34
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    Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 10 ölü

    Suriye'de Beşşar Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam ediyor.

    Rejim bu kez bir pazar yerindeki sivilleri hedef aldı.

    10 ÖLÜ, 35 YARALI

    İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

    35 sivilin de yaralandığı saldırı anı patlamada büyük hasar gören dükkanlardan birindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 10 ölü VİDEO

    Esad rejimi İdlib e saldırdı: 10 ölü #1

    Esad rejimi İdlib e saldırdı: 10 ölü #2

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