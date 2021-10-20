Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam ediyor.

Rejim bu kez bir pazar yerindeki sivilleri hedef aldı.

10 ÖLÜ, 35 YARALI

İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

35 sivilin de yaralandığı saldırı anı patlamada büyük hasar gören dükkanlardan birindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 10 ölü VİDEO