Esad ve İran destekli teröristler İdlip'te hastaneye saldırdı: 6 ölü, 15 yaralı

Esad'ın askerleri ve İran destekli terörist grupları, Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek bir hastaneye saldırı düzenledi.

Suriye'de Esad ve İran'ın kontrolündeki Esad destekçisi terörist grupları, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal etti.

El Eterip ilçesindeki bir hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu biri çocuk biri kadın 6 sivil hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere 15 sivil ise yaralandı.

ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDILAR

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis olaya ilişkin yaptığı açıklamalarda, sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığını söyledi.

Esad rejimi İdlip'te hastaneye saldırdı: 6 ölü, 15 yaralı VİDEO

İDLİB’TE DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, gerginliği azaltma bölgeleri oluşturulmasına karar verildi.

4 BÖLGE OLUŞTURULDU

İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 'gerginliği azaltma bölgesi' oluşturuldu.

İDLİB’E YÖNELDİLER

Esad ve destekçisi İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğini alarak 4 bölgeden 3'ünü ele geçirdi.

Esad ve destekçileri daha sonra İdlib'e yöneldi.

SOÇİ MUTAKABATI

Eylül 2018 Türkiye, Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata varsa da Rusya ve Esad'ın askerleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı.

Çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirildi.

MOSKOVA’DA YENİ MUTABAKAT SAĞLANDI

5 Mart tarihine gelindiğinde Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

2 MİLYON SİVİL GÖÇ ETTİ

Rusya ve Esad'ın saldırıları, 2017-2020 arasında 2 milyon sivili yerinden etti.

Suriye'de yaşayan insanlar, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.