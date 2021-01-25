Esad rejimi yeni banknot bastı

Suriye'de Esad rejimine bağlı Merkez Bankası, enflasyon oranlarının artması nedeniyle ülkenin en büyük para birimini 5 bin Suriye lirasına çıkardı.

Suriye Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, pazar günü tedavüle giren 5 bin liralık yeni banknotların nakit alışverişlerini kolaylaştıracağı öne sürüldü.

Merkez Bankası, en son 2017'de enflasyon oranlarının artması ve Suriye lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle 2 bin liralık banknot çıkarma kararı almıştı.

1.70 DOLARA DENK GELİYOR

Enflasyonun daha büyük oranlarda artmasının ardından ülkenin en yüksek para birimi, yaklaşık 1.70 dolara denk gelen 5 bin liraya çıkarılmış oldu.

Esad rejiminin, enflasyonu durdurmaya yönelik olmayan bu hamlesinin duruma uyum sağlamaya yönelik olduğu belirtildi.

Suriye lirası iç savaşın başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 6 bin değer kaybederken, son bir yılda market fiyatlarında yüzde 300'e varan enflasyon yaşandı.

Yerel basında çıkan haberlerde ve sosyal medyada yeni banknot basılma kararı eleştiriyle karşılandı.

DAHA FAZLA DEĞER KAYBEDECEK

Ülkedeki bazı ekonomistler, Esad rejiminin bütçe açığını para basarak kapatmaya çalıştığını ve söz konusu kararın Suriye Lirası'nın daha fazla değer kaybetmesine yol açacağını ifade etti.

EKONOMİ BİTTİ

Suriye'de on yıllardır süren yolsuzlukların neden olduğu ekonomik kriz, 2011'de patlak veren iş savaşla derinleşti.

Esad rejimi ve destekçilerinin kaynakları kullanarak altyapıyı yok etmesi, ülke ekonomisini darboğaza soktu.

Kontrol altında tuttuğu bölgelerde gasp, kaçakçılık ve yağmacılık yapan yerli ve yabancı milis grupları destekleyen rejim, ülke ekonomisinin kontrolünü yitirdi.

Esad rejiminin işlediği insanlığa karşı suçlar karşısında ABD ve Avrupa tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalması, Suriye lirasının hızla değer kaybetmesine yol açtı.

1 DOLAR 3 BİN SURİYE LİRASI

İç savaş öncesinde 1 dolar 47 Suriye lirasına denk gelirken, bugün 1 dolar yaklaşık 3 bin Suriye lirasına tekabül ediyor.