Haber Merkezi

Ülkesinde yaşadığı mağlubiyetin ardından mülteci olmak üzere Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın kuzeni Ribal Esad ortaya çıktı.

Hayatının uzun bir bölümünü sürgünde geçiren Ribal Esad, kendi ailesinin Suriye'de yaşanan katliamlara ortak olmadığını ifade etti.

Esad'ın her zaman iktidar hırsıyla dolu biri olduğunu ifade eden Ribal, Beşar Esad'ın kendisinden önce lider olması beklenen kardeşinin cenazesinde çok mutlu olduğunu söyledi.

"KATLİAMLARA AİLECEK DAHİL OLMADIK"

Eli kanlı rejimin sebep olduğu katliamlarda Esad Ailesi'nin her üyesinin parmağı olmadığını savunan Ribal, rejim döneminde yaşanan katliamlardan kendisinin ve babasının sorumlu olmadığını olmadığını belirtti.

Eski Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Rifat Esad'ın oğlu olan Ribal, babası ve kendisinin Suriye'de yaşanan saldırılar nedeniyle suçlu olmadığını belirtti.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

Beşar Esad'ın her zaman anormal biri olmadığını düşündüğünü ifade eden Ribal, onunla son görüşmesinde sürgünden döndüğünde yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu suikast girişimine maruz kaldığını anlattı.

SkyNews'a konuşan Ribal Esad, şu ifadeleri kullandı:

9 yaşındayken ülkemden sürgün edildim. 93 ve 94 yıllarında çok kısa bir süreliğine geri döndüm.

Daha sonra Sheraton Otel’in önünde Beşar’la bir tartışma yaşadım ve ona karşı çıktım.

Birkaç ay sonra, Şam Uluslararası Havalimanı’nda beni öldürmeye çalıştılar. Ve sonra ülkeden ayrıldım. Biliyorsunuz ki, o gün beni tutukladılar.

"BABAM OLMASAYDI BELKİ DE ÖLECEKTİM"

Babam, bana bir şey yapmaları durumunda başkana karşılık vereceği tehdidinde bulunmuştu.

Ama o gün, onları gördüğümde gerçekten öldürülebileceğimi fark ettim.

Eğer babam o gün annem ve kız kardeşlerimle birlikte havaalanına gelmeseydi, belki de ölecektim.

Bu yüzden ülkeyi terk ettim.

"BEN İSPANYA'DAYKEN EVİMİZİ BOMBALADILAR"

97 yılında Noel tatili için Boston’dan geri döndüm.

O sırada babam Suriye’den ayrıldı.

Ben ise orada kalarak hayır kurumlarımıza yardım ettim. Yaklaşık 4 bin 500 aileye yardım sağlıyorduk.

Sonra elektriği, suyu kesmeye başladılar. Tüm bunları yapmaya başladılar.

Babam bana, “neler olduğunu anlatmak için İspanya’ya gel” dedi.

Oraya gittikten 10 gün sonra geldiler ve Lazkiye’deki evimizi bombaladılar.

Savaş gemileri, tanklar, roketatarlar kullandılar ve oradaki insanlara gaz saldırısı düzenlediler.

"HİÇBİR ZAMAN İLTİCA ETMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

Esad rejiminin düşmesinin ardından muhaliflerin zaferi sonrası hiçbir zaman Suriye'deki görevlerinden istifa etmeyi aklından geçirmediğini söyleyen Ribal Esad, "İltica etmeyeceğim." sözleriyle Suriye'ye geri dönebileceğinin sinyalini verdi.

Ribal ayrıca, geçici hükümetin başında olan Heyet Tahrir Şam grubuna güvenmediğini belirtti.