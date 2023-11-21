Esir takasına yeşil ışık yakan İsrail'in Hamas'ı beklediği iddia edildi İsrail devlet televizyonuna konuşan bir analist, İsrail'in esir takası anlaşmasına yeşil ışık yaktığını ve Hamas'ın yanıtını beklediğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan analist Roi Şaron, Tel Aviv yönetiminin esir takasıyla ilgili 'Hamas’ın taleplerini kabul ettiğini ve karşı tarafın yanıtını beklediğini' öne sürdü.

"Bir anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakın olduğumuz için şu anda kritik saatlerdeyiz" diyen Şaron, şunları kaydetti:

Geçtiğimiz günlerde Hamas, İsrail'e bir teklif iletti ve Hamas'ın şart ve taleplerinin kabul edilmesi konusunda İsrail'de mutabakata varıldı. Artık top Hamas'ın sahasında ve Hamas'ın aslında sorumluluk ve ciddiyet göstermesi gerekiyor. Olumlu yanıt verirse doğrulanabilir bir anlaşmaya girmiş olacağız.

239 İsrailli esir durumda

İsrail'e göre Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Ayrıca açıklanan son resmi verilere göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu.