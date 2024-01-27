Esirler dahil 74 kişi öldü! Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus uçağını Ukrayna vurdu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından bilerek ya da yanlışlıkla roketle vurulduğunu söyledi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, geçtiğimiz günlerde yaşanan olay tarafların yeniden gerilmesine neden oldu..

Rusya'nın Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağı düşürüldü.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.

Konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir açıklama geldi.

"Uçağı Kiev düşürdü"

Putin, uçağın bilerek ya da yanlışlıkla Kiev hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Uçağın Ukrayna tarafından vurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün esirlerin bölgeye götürüldüğüne dair bilgi sahibi olduğunu ileri sürdü.

"Onlar bildikleri halde uçağı vurdu"

Putin, şu ifadeleri kullandı:

Onlar bunu bildikleri halde uçağı vurdu. Bunu bilerek mi yoksa yanlışlıkla mı yaptılar bilemiyorum. Ancak bunu onların yaptığı aşikar. Çünkü Kiev yönetiminin kontrolünde olan topraklarda saat 11.10'da iki füzenin fırlatıldığı kaydedildi.

"Hava savunma sistemlerimiz uçaklarımıza saldıramaz"

Uçağın taşınabilir uçaksavar füze sistemiyle değil hava savunma sistemleriyle vurulduğunu belirten Putin, "Bu parçalardan belli. Hava savunma sistemlerimiz uçaklarımıza saldıramaz. Sistemlerimizde uçakları tanımlama cihazları var. Bu durumda sistemlerimiz çalışmazdı." şeklinde konuştu.