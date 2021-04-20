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- Eski ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale öldü
Eski ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale öldü
1977-1981 yılları arasında görev yapan Mondale'nin ailesi, ölüm haberini duyurdu.
- AA
- 20.04.2021 - 08:39
- Güncelleme : 20.04.2021 - 09:22
ABD'de Jimmy Carter döneminin başkan yardımcısı olan Walter Mondale, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Mondale'nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski başkan yardımcısının Minnesota'da hayata gözlerini yumduğu bildirildi.
JIMMY CARTER'IN YARDIMCILIĞINI YAPTI
Açıklamada, Mondale'nin ölüm sebebi belirtilmedi. 1977-1981 yılları arasında Jimmy Carter'ın başkan yardımcılığını yapan Mondale, Demokrat Parti'deki liberal kanadın önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu.
TARİHE GEÇEN YENİLGİ
Mondale, 1984 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Ronald Reagan'a tarihi bir farkla kaybetmiş, 50 eyaletin 49'unda rakibine yenilerek ABD siyasi tarihine geçmişti.