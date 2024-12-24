Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Haber Merkezi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, yaşamını tehdit eden bir enfeksiyona yakalanmasının ardından tekrar hastane yolunu tuttu.

Akşam saatlerinde ateşlenerek rahatsızlanan 78 yaşındaki Clinton, başkent Washington'da bulunan Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Clinton'un sözcüsü, eski başkanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"DURUMU ACİL DEĞİL"

Eski başkanın durumunun acil olmadığını bildiren sözcü, Clinton'un sağlık testlerin geçtiğini ve gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

Ocak 1993'ten Ocak 2001'e kadar iki dönem başkanlık yapan Demokrat Clinton, 2021 yılında ölümcül sonuçlara sahip bir enfeksiyona yakalanmış ve tedavi görüyordu.