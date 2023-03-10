Eski ABD Başkanı Trump porno yıldızına sus payı ödediği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'a 'sus payı ödediği' gerekçesiyle ifade vermeye çağrıldı.

2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olacağını resmen açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında skandal bir haber daha basına yansıdı.

Trump'ın avukatı Joseph Tacopina, Manhattan bölge savcılığının müvekkilini 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'a 'sus payı ödediği' gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri önünde gelecek hafta ifade vermeye çağırdığını doğruladı.

"Bu hiç de adil değil"

Tacopina, bunun emsali olmayan saçma bir soruşturma olduğunu savunarak,

Bu, adalet sistemini ona karşı silah haline getirmelerinin başka bir örneği ve bu hiç de adil değil.

ifadesini paylaştı.

Savcıların soruşturmasını 'olmayan bir şey hakkında gürültü çıkarmak' şeklinde değerlendiren Tacopina, davanın herhangi bir hukuki temeli ve dayanağı bulunmadığını öne sürdü.

"Hiçbir yanlış yapmadım"

Trump da söz konusu soruşturma hakkında sosyal medya hesabından 'yozlaşmış, ahlaksız ve silah haline getirilmiş adalet sistemi' şeklinde nitelemeler kullanarak,

Kesinlikle hiçbir yanlış yapmadım.

ifadesini paylaşmıştı.

2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Trump, soruşturmayı 'Cumhuriyetçi Parti'de açık ara önde gelen adayı devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı' şeklinde eleştirmişti.

Sus payı olayı

Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını savunmuştu.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada 'yalan söyleme ve vergi kaçırma' suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishanesine gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken Manhattan bölge savcılığı 'susma payı ödemesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını başlatmıştı.