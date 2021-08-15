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    Afganistan'da geçici hükümete başkanlık edecek isim belli oldu

    Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin, Taliban liderliğindeki geçiş hükümete başkanlık edeceği açıklandı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 17:58
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    Afganistan'da geçici hükümete başkanlık edecek isim belli oldu

    Taliban, Afganistan'da hakimiyet alanını genişletti ve Kabil'e girdi.

    Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

    Bunun akabinde, Taliban'ın liderliğindeki geçici hükümete kimin başkanlık edeceği belli oldu.

    TALİBAN HÜKÜMETİNE KİMİN BAŞKANLIK EDECEĞİ AÇIKLANDI

    Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin, Taliban liderliğindeki geçiş hükümete başkanlık edeceği açıklandı.

    Taliban tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de hastanelerin hizmet vermeye devam edeceği ve acil yardımların girişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, havalimanının çalışmayı sürdüreceği ifade edildi.

    Afganistan da geçici hükümete başkanlık edecek isim belli oldu #1

    Afganistan da geçici hükümete başkanlık edecek isim belli oldu #2

    Afganistan da geçici hükümete başkanlık edecek isim belli oldu #3

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