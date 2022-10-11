Eski Almanya Başbakanı Merkel, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nü aldı

Birleşmiş Milletler tarafından Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görülen Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin mülteci krizinde Almanya’dan daha büyük bir yükü üstlendiğini belirtti.

Türkiye, 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı nedeniyle büyük bir mülteci yükü altına girdi.

Taraflı tarafsız herkes tarafından Türkiye'nin mülteci politikası takdir edilirken Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Nansen Mülteci Ödülü, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e verildi.

Almanya kapılarını mültecilere açtığı için ödüle layık görüldü

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen törende, Merkel, 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde Almanya'nın kapılarını 1,2 milyon Suriyeli mülteciye açtığı için 2022 Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülünü BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin elinden alan Merkel, yaptığı konuşmada, Almanya'nın imzalayan ülkeler arasında bulunduğu 1951 Mülteciler Sözleşmesi'nde insan onurunu korumanın önemine dikkat çekildiğini belirtti.

"Almanya'nın sadece Almanlara ait olmaması gerekiyor"

Merkel, mülteci krizinin patlak verdiği yıllarda bazı siyasetçiler gibi Almanya'nın sadece Almanlara ait olması gerektiğini düşünmediğini dile getirerek, "Önemli olan ileride özgüven sahibi, özgür ve her insana açık bir ülke inşa edebilmektir. Elimizden gelenin en iyisini yaparsak bunu başarabiliriz." dedi.

Kendisine bahşedilen onurun aynı zamanda Alman halkının onuru olduğunu vurgulayan Merkel, ülkeye gelen mültecilere yardım sağlayan tüm görevliler ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

"Türkiye, Almanya'dan daha büyük yük üstlendi"

Merkel, Türkiye'nin bu süreçte Almanya'dan daha büyük yük üstlendiğinin altını çizerek, "Çok sayıda mülteci, anavatanlarından çok uzağa gitmek istemedi. Bu yüzden Türkiye, Orta Doğu'dan 3,8 milyon mülteciyi ağırladı." şeklinde konuştu.

Mülteci haklarına saygı duyulması ve mültecilerin geri döndürülmemesi gerektiğini belirten Merkel, "Mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için sürdürülebilir çözümler bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bölgesel Mülteci Ödülleri de sahiplerini buldu

Angela Merkel'in yanı sıra Nansen Bölgesel Mülteci Ödülleri de sahiplerini buldu.

AA'nın haberine göre; Afrika ödülü Moritanya'da 100'ün üzerinde orman yangınını söndüren mülteci Mbera Fire Brigade'e, Amerika kıtası ödülü Kosta Rika'da 50 yıldan fazla mültecilere hizmet veren Vincenta Gonzalez'e, Asya Pasifik ödülü Myanmar'da çok sayıda yerinden edilen sivile yardımda bulunan Meikswe Myanmar kuruluşuna, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ödülü ise Irak'ta DEAŞ'ın baskılarından kaçan kadınlara tıbbi yardım sağlayan Dr. Nagham Hasan'a takdim edildi.