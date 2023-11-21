Eski başbakandan itiraf: Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları İsrail inşa etti! Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi.

AA

İsrail'in Gazze saldırılarında bir gündem de Şifa Hastanesi.

Bölgenin en büyüğü olarak nitelendirilen Şifa Hastanesi, İsrail ordusunun hedefi oldu.

Birçok yaralının ve sığınmacının bulunduğu hastaneye saldırı gerçekleştirildi.

İsrail saldırının sebebi olarak ise hastanenin altında sığınak bulunması olarak nitelendirdi.

Ancak eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, konu hakkında yeni bir gündeme yol açan açıklamalar yaptı.

Sığınakları İsrailli inşaatçılar yaptı

Barak, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı olduğu iddialarını sorulması üzerine Barak, "Uzun yıllardır, Şifa'nın altında İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve buraların Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor. Ve birkaç tünelin kesişimi bu sistemin bir parçası." dedi.

Barak'ın bu yanıtı üzerine Amanpour, "Burasının İsrailli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylüyorsunuz? Kendinizi yanlış mı ifade ettiniz?" diye sordu.

Ehud Barak ise şöyle devam etti;

Muhtemelen 40 ya da 50 yıl önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde hastanenin operasyonlarına daha fazla alan açmak adına bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olmuştuk.

Şifa Hastanesi baskını

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)