Eski CDC Başkanı: Koronavirüs Çin’deki laboratuvardan geldi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Eski Başkanı Dr. Robert Redfield, koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan yayıldığını iddia etti.

Amerikan haber kanalı CNN’e konuşan Eski CDC Başkanı Robert Redfield, virüsün kökeninin Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan geldiğine inandığını belirterek, şunları söyledi:

"VİRÜS ÇİN'DEKİ BİR LABORATUVARDAN YAYILMIŞ OLABİLİR"

"Virüsün Çin’deki bir laboratuvardan sızdığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde. Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması ender görülen bir durum değil."





"YARASADAN BULAŞMASI MANTIKLI DEĞİL"

Virüsün yarasadan insana bulaşmasına ihtimal vermediğini söyleyen Redfield, "Koronavirüs salgınının yarasadan insana bulaşması biyolojik açıdan mantıklı değil, salgının bu şekilde başladığına inanmıyorum" ifadesini kullandı.

"BİLİM, SONUNDA BUNU ÇÖZECEK"

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde CDC Başkanı olan Redfield, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen virüsün kökenine ilişkin nihai rapora da değinerek, "Bu iyi, bilim sonunda bunu çözecektir" dedi.

FAUCİ: "BUNLAR KENDİ GÖRÜŞÜ"

Beyaz Saray’ın Koronavirüs Danışmanı Anthony Fauci ise salgının nasıl başladığına dair çok sayıda teori olduğunu belirterek, Redfield’ın açıklamalarını "görüş" olarak nitelendirdi.

ABD’de salgının başlangıcından bu yana 30 milyon 786 bin 988 korona virüs vakası kaydedilirken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 559 bin 954’e ulaştı.

DSÖ: "VİRÜSÜN ÜRETİLMESİ OLASI DEĞİL"

Geçtiğimiz ay Çin’in Wuhan kentinde incelemelerde bulunan DSÖ ekibi, korona virüsün Wuhan’da Aralık 2019 tarihinden önce görüldüğüne dair kanıt bulunmadığını belirterek, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının "pek olası olmadığını" söylemişti.