Eski Dubai Prensesi Haya, gizli aşk yaşadığı korumasına 1.2 milyon sterlin ödedi

İngiliz basını, Şeyh Maktum'dan kaçarak İngiltere'ye yerleşen Prenses Haya'nın, korumasıyla yaşadığı gizli aşkı yazdı.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 6. eşi Prenses Haya, 2019 yılının başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'nin başkent Londra'ya yerleşti.

İngiliz basını, iki çocuk annesi Prenses Haya'nın, İngiliz korumasıyla gizli aşk yaşadığını yazdı.

Geçen yılın başlarına kadar Şeyh Maktum ve eşi Haya, İngiltere'de düzenlenen at yarışı Ascot'a katılıyordu.

ŞEYH MAKTUM ÖĞRENİNCE DUBAİ'DEN KAÇTI

Haya ile korumasının iki yıllık ilişkisi, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Şeyh Maktum'un kızlarından Şeyha Şemsa'yı ve Şeyha Latife'yi geçmişte İngiltere'den kaçırarak ülkelerine dönmeye zorladığına hükmetmesiyle ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, Prenses Haya, yasak aşkın Şeyh Maktum tarafından öğrenilmesinin ardından Dubai'yi terk etti.

AŞK YAŞADIĞI KORUMASINA 1.2 MİLYON STERLİN ÖDEDİ

Haya'nın yasak aşk yaşadığı korumanın adının Russell Flowers olduğu belirtilirken, Prenses'in Flowers'a susması için 1.2 milyon sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) ödeme yaptığı aktarıldı.

37 yaşındaki korumaya, ödemenin yanı sıra 12 bin sterlinlik saat ve 50 bin sterlinlik tüfek verildiği de aktarıldı. Flowers'ın 46 yaşındaki Haya ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle dört yıllık evliliğinin bittiği kaydedildi.

"PARA VE HEDİYELERLE..."

Koruma Flowers'ın eşinin yakın bir arkadaşı, konuyla ilgili "Russell'ın karısı, eşinin para ve hediyelerle ayartıldığına inanıyor. (Haya) Ona bir sürü pahalı hediye verdi ve her zaman onun yanında olmasını sağladı." diye konuştu.

Söz konusu kişi, koruma hakkındaki ifadelerini "Prenses, Birleşik Krallık'tayken hemen hemen her gece onunla dışarı çıktı ve bazen ertesi sabaha kadar eve dönmedi." şeklinde sürdürdü.