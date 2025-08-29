Eski İskoçya başbakanının akrabası Gazze'de öldürüldü

İsrail'in vahşeti sürüyor...

Gazze'ye aralıksız iki yıldır bomba yağdıran İsrail'in vahşeti, göz önüne bir kez daha serildi.

AKRABASI ÖLDÜRÜLDÜ

Eski İskoçya başbakanı Hamza Yusuf, bir akrabasının Gazze'de öldürüldüğünü duyurdu.

ÇOCUĞUNA SÜT ALIYORDU

Yusuf, Ahmet isimli akrabasının, Gazze İnsani Yardım Vakfı dağıtım merkezinden çocuğu için süt almaya çalışırken öldürüldüğünü açıkladı.

Yusuf, Ahmet isimli Filistinlinin, “Sadece bu seferlik gideceğim, bir daha gitmeyeceğim.” dediğini belirtti.

"FİLİSTİNLİLER GIDA SIRASINDA ÖLDÜRÜLÜYOR"

Yusuf, Gazze'de yaşayan kuzeni Sally'nin sözlerini aktardı. Yusuf, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Dünyanın bilmesi gereken şey, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın her gün en fazla sayıda Filistinliyi öldürmek için bir tuzak gibi olduğu. Her gün, yaklaşık 100 Filistinli yiyecek almaya çalışırken orada öldürülüyor. Erkeklerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız. Neden, neden, neden? Bu tuzak neden sadece bizi öldürmek için tasarlanmış? Ailelerimiz için yiyecek bulmaya çalışıyoruz. Sadece yiyecek değil, su, süt ve ilaç da. Bu yüzden İnsani Yardım Vakfı'na gidiyoruz ve ailelerimize bir daha asla dönmüyoruz.