Eski Japon Prenses Mako, eşi Komuro Kei ile ‘sıradan’ yaşamına başladı

Eski Japon Prenses Mako, eşi Komuro Kei ile ‘sıradan’ yaşamına başladı

Avukat eşi Kamuro Kei için Kraliyet statüsünden vazgeçen eski prenses Mako, ABD’deki yeni ve ‘sıradan’ yaşamına başladı.

Eski Japon Prensesi Mako ile uğruna Kraliyet üyeliğinden vazgeçtiği avukat eşi Kamuro Kei, ABD’de yeni bir hayata adım attı.

Mako ile eşi Komuro Kei, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen küçük çaplı törenle yolcu edilmelerinin ardından, New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Kumoro çiftine, havaalanında polis ve güvenlik ordusu eşlik etti.

Çıkışta kendilerini bekleyen onlarca gazetecinin sorularına yanıt vermeyen çift, bir araçla havalimanından uzaklaştı.

NEW YORK’TA KİRALIK DAİREDE YAŞAYACAK

26 Ekim'de evlenen 30 yaşındaki çiftin, Komuro'nun hukuk firmasında çalıştığı New York'ta bir daire kiralaması beklendiği öğrenildi.

Eski prenses Mako'nun, ABD'de kuracağı ‘sıradan’ yaşamı uluslararası kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Mako'nun New York'taki aile ve iş hayatının, kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

HALKTAN BİRİ İLE EVLENEN KADINLAR, STATÜSÜNÜ KAYBEDİYOR

Japonya İmparatorluk ailesinde halktan biriyle evlenen kadın mensuplar, Kraliyet statüsünü kaybediyor.

Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünden vazgeçti.