Eski Mossad Başkanı Danny Yatom'dan Türkiye yorumu

Yatom, Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere değindi. Bir dönem Mossad'ı yöneten isim, ilişkilerin canlandırılmasının iki ülkenin çıkarına olduğunu söyledi.

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski Başkanı Danny Yatom, Türkiye ile ilişkilerin gidişatını değerlendirdi.

Yatom, "Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve eski günlerine döndürülmesi iki ülkenin de çıkarına." dedi.

"UMARIM TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDAKİ İLİŞKİLER..."

İki ülkenin birbirlerine düşman yerine dost ülkeler olarak bakması gerektiğini savunarak, "Umarım zaman bize Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin daha sıkı ve yakın olduğunu gösterir." ifadesini kullandı.

Ankara ile Tel Aviv arasında istihbarat paylaşımının devam edip etmediği şeklindeki soruyu ise Yatom, "Bilgilendirilmediğim için bu sorunun cevabını bilmiyorum. Sadece özellikle Suriye konusunda bazı istihbarat paylaşımı olduğu tahmininde bulunabilirim. İlişkilerin eski noktasına gelmesini umut ediyorum." diye cevapladı.

İSRAİL - YPG İLİŞKİSİ SORUSU

Eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely'in 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sırasında yaptığı, "Kürtlere çeşitli yollardan yardım ediyoruz." şeklinde açıklamasının, "Tel Aviv'in PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG'ye destek verdiği anlamına gelip gelmediğine” ilişkin soruya karşılık ise Yatom, şunları söyledi:

"Kesinlikle hayır, çünkü İsrail politikasından anladığım kadarıyla biz, bir başka ülkenin iç işleri ile alakalı konulara müdahil olmuyoruz. Farklı güçler arasında üçüncü bir ülkede yaşananlara karışmıyoruz. Şahsen İsrail ile YPG arasında resmi bir ilişki ve yardımlaşma olduğuna ilişkin bilgiye sahip değilim."





"İRAN NÜKLEER GÜCE SAHİP OLURSA İSRAİL ÇOK FAZLA SIKINTI ÇEKER"

Eski Mossad Başkanı Yatom, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 2015'teki nükleer anlaşmaya dönmeyi planladığını ancak yeni anlaşmanın öncekinin aynısı olmayacağını öne sürdü.

Yatom, İran'ın balistik füze programı ile bazı bölge ülkelerine "müdahalesine" son vermesine yönelik tedbirlerin yeni anlaşma için yürütülecek müzakerelerde gündeme gelmesini beklediğini belirtti.

İsrail yönetiminin İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini dile getiren Yatom, "İran nükleer (silah) gücüne sahip olursa İsrail çok fazla sıkıntı çekebilir. Nükleer (silaha) sahip İran, bizim için varoluş tehdidi. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"İSRAİL, ABD'NİN ADIMLARINI DESTEKLEMELİ"

ABD ve Avrupa Birliği'nin de İran'ın nükleer silaha sahip olmasına müsaade etmeyeceklerine ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatan Yatom, şunları söyledi:

"ABD ve Avrupa'nın atacağı adımları koordine etmek için perde arkasındaki mevcut kanalları devam ettirmeliyiz. Genel olarak konuşacak olursak İsrail, ABD'nin adımlarını desteklemeli, (eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde olduğu gibi ABD Başkanı ile Kongre'de konuşarak kavga etmemeli. Zannediyorum ki bu sefer İsrail, ABD'nin politikasını destekleyecek.

ABD Başkanı, ülkesinin 2015'teki anlaşmanın aynısına dönmeyeceğini söyledi. Başka bir anlaşma olacak. Obama'nın imzaladığı anlaşma ya da (eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın yürüttüğü politikalar da olmayacak. İkisinin arasında olacak. Bu, ABD, Avrupa ve İran arasındaki müzakereler sırasında tüm kaygılarımızın göz önünde bulundurulacağına ilişkin İsrail'e taahhüt anlamına da gelebilir."





"ASKERİ SEÇENEK MASADA KALMALI"

İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı İsrail'in atabileceği adımlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yatom, "Askeri seçenek masada kalmaya devam etmeli ve dışarıda tutulmamalı. Bu demek değil ki ilk seçenek askeri olmalı, aksine son seçenek olarak masada bulunmalı. Çünkü İsrail varoluş tehdidiyle karşı karşıya kalırsa halkını korumak için askeri güç de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm seçenekleri kullanmalı." diye konuştu.

Bu konuda İsrail'in yalnız olmayacağını düşündüğünü kaydeden Yatom, "ABD'lilerin ve Avrupalıların da askeri planları olduğunu, bu planları dışarda tutmayacaklarını tahmin ediyorum." dedi.

Yatom, Tel Aviv yönetimi için Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasının İran ile İsrail arasında yaşanabilecek geniş çaplı savaştan daha kötü bir ihtimal olduğuna inandığını ifade etti.

"EN KÖTÜ SENARYO İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASI"

Eski Mossad Başkanı, şöyle devam etti:

"Mümkün olan en kötü senaryoyu (İran'ın nükleer silaha sahip olmasını) engellemek için güç kullanmak zorunda kalsak da elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz. Tabii bu güç kullanacağız anlamına gelmiyor, ancak kötünün de kötüsü gelir ve İran'dan gelecek nükleer bombayı önlemek için askeri saldırı düzenlemek ile İsrail'in normal bir ülke olarak yaşamasına engel olacak, nükleer silaha sahip bir İran arasında seçim yapmak zorunda kalırsak -ki bana göre en kötü senaryo İran'ın nükleer silaha sahip olması- biz ve diğerleri bu varoluş tehdidine karşı askeri adımlar da dahil her şeyi yapmalıyız."

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KONUŞMAYI TERCİH EDERİM"