Eski Mossad Başkanı Pardo: İsrail esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti İsrail'in eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, Gazze'de ki İsrailli esirlerin ölmesi ve intikam politikasını uygulamayı seçtiğini söyledi.

AA

İsrail, Gazze'de sivil kanı dökmeye devam ederken, dünyadan olduğu kadar iç kamuoyundan da hükümete tepkiler geliyor.

Özellikle Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin kurtarılamaması nedeniyle büyük tepki çeken Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetine bir tepki de İsrail'in eski Mossad Başkanı Tamir Pardo'dan geldi.

"İSRAİL İNTİKAMI VE ESİRLERİN ÖLMESİNİ SEÇTİ"

İsrail'in "Srugim" haber sitesine konuşan Pardo, "8 Ekim 2023'te tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrailli esirlerin geri alınması için (Hamas Siyasi Büro Başkanı) Yahya Sinvar ile bir anlaşma yapılması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"Sinvar ilk günde hatta kara operasyonu başlamadan önce bile 'Tüm Filistinlileri iade edin, esirlerinizi geri alacaksınız' dedi." ifadesini kullanan Pardo, "İsrail, esirlerin tamamının askeri operasyonla kurtarılmasının mümkün olmadığını biliyordu. Ancak Netanyahu hükümeti, (Gazze'de) İsrailli esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti." dedi.

"İSRAİLLİLER "MUTLAK ZAFER SAÇMALIĞINA" İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI"

İsrail'de 2011 ila 2016 yıllarında Mossad Başkanı olarak görev yapan Pardo şöyle devam etti:

"İsrail, Gazze'ye yaptığı her bir hava saldırısında aynı zamanda esirlerin ölebileceğini biliyordu. İsrail hükümeti, tüm bunları biliyordu ama bu durum onu rahatsız etmedi.

Tüm İsrail vatandaşlarını mutlak zafer gibi bir saçmalığa ikna etmek için kampanya başlatıldı. Aslında olması gereken önce esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma imzalamaktı. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapılabilirdi."

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 101 İsrailli esir bulunuyor. Hamas, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında onlarca esirin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)