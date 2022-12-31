Eski Papa 16. Benedictus hayatını kaybetti

Vatikan, bir süredir ağır hasta olarak tedavi altında olan eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu.

Hristiyan alemi yasta.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in selefi eski Papa 16. Benedictus sağlık problemlerine yenik düştü.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis,16. Benedictus'in "çok hasta" olduğunu açıklamış, inananlardan dua istemişti.

95 yaşındaki Eski Papa, bugün hayata gözlerini yumdu.

İstifa etmişti

16. Benedict, Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013’de istifa etmişti.

Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.

Benedictus'un istifa süreci

Almanya’da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu’ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren raporu açıklamıştı.

Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict’in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti.



Hukuk firmasından avukat Martin Pusch "Gerçekler hakkında bilgilendirilmişti. Dört cinsel istismar davasında görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini düşünüyoruz. Bu olaylardan 2’si görevde olduğu sırada işlenen ve devlet tarafından kabul edilen suiistimallerle ilgili. Her iki davada da failler, görevde kaldılar” dedi.

Benedict’in görevde olduğu dönemde taciz vakaları olduğunu ifade eden Pusch, "O rahipler herhangi bir yaptırım uygulanmadan işlerine devam etti. Kilise hiçbir şey yapmadı. Bunun böyle olmadığına inansak da, belirli gerçekleri bilmediğini iddia ediyor” ifadelerini kullanmıştı.