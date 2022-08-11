Eski Paraguay Devlet Başkanı Lugo hastaneye kaldırıldı

Paraguay'da 2008-2012 yıllarında Devlet Başkanlığı görevini yürüten Senatör Fernando Lugo, damar tıkanıklığı nedeniyle hastanede yoğun bakıma alındı.

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da eski Devlet Başkanı Senatör Fernando Logo, hastaneye kaldırıldı.

"Damar tıkanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı"

Lugo'nun doktoru Senatör Jorge Querey, yaptığı açıklamada "Senatör Fernando Lugo, iskemik serebrovasküler bir kaza teşhisi ile yani beynin arkasındaki küçük bir kan damarının tıkanması ve kanın beynin o kısmına ulaşmasını engellemesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı." dedi.

AA'da yer alan habere göre Querey, Senato'da rahatsızlanan Lugo'nun Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir klinikte solunum cihazına bağlı bir şekilde yoğun bakımda bulunduğunu söyledi.

Paraguay'ı 2008-2012 yıllarında yöneten 71 yaşındaki Lugo'nun, yakın zamanda Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun yemin töreninde de tansiyon sorunları yaşadığı bildirildi.

Geçmiş olsun mesajları yayınlandı

Öte yandan, Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora sosyal medya hesaplarından Lugo için iyi dilek mesajı yayınladı.

Lugo'ya, 2010'da devlet başkanlığı yaptığı dönemde erken evre lenf kanseri teşhisi konulmuştu.

Sol görüşlü Guasu Cephesi'ne mensup eski piskopos Lugo, 2008'de kazandığı seçimlerle ülke siyasetinde Colorado Partisi'nin 61 yıllık egemenliğine son vermişti.

Eski Devlet Başkanı Lugo, Haziran 2012'de genel seçimlere 9 ay kala, görevini kötüye kullanma suçundan açılan siyasi dava ile görevinden azledilmişti.