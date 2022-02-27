Eski Ukrayna güzeli, Rusya'ya karşı savaş için cepheye gitti

Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekatla birlikte cepheye giden eski Ukrayna güzeli model Anastasiia Lenna, silah kuşanarak tüm vatandaşları savaşmaya çağırdı.

2015 yılında 24 yaşında olan Anastasiia Lenna, Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olmuş, modellik yaparak ün kazanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatlar, sivil halkta hareketliliğe neden oldu.

Savaşa katılan Ukraynalılar arasında, Anastasiia Lenna da yer aldı.

TAKİPÇİLERİNE SAVAŞ ÇAĞRISI YAPTI

Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıdaki takipçisine seslenen Lenna, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLAR YERİNE KAMUFLAJLI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞIYOR

Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna’nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞIYORDU

Kişisel Instagram hesabından paylaştığı görüntülerle halka seslenen Lenna'nın bir süre önce Türkiye’de bir halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştığı da öğrenildi.

Lenna geçmişte atıcılık ve savaş tatbikatlarına katıldığını ve bu konuda eğitim aldığını da dile getirdi.

RUS ASKERLERE GÖZDAĞI

Yaklaşık 40 bin takipçisi olan Lenna dün gece çok sert ifadeler kullandı. Genç kadın, "Ukrayna sınırını, ülkemizi işgal etme amacıyla geçen herkes öldürülecektir." diyerek Rus askerlerine gözdağı verdi. Lenna, NATO’yu da eleştirerek, "Ordumuz, NATO’nun yardım etmesi gerektiği gibi mücadele veriyor." yorumunu yaptı.

TRAFİK LEVHALARI KALDIRILSIN ÇAĞRISI

Kiev’deki Slavistik Üniversitesi’nde pazarlama eğitimi alan Lenna ayrıca ülkedeki bütün trafik levhalarının da kaldırılması gerektiğini söyleyerek, bu sayede askerlerin nereye gideceğini bilemeyeceğini dile getirdi.

Lenna, "Bütün yol işaretleri ve şehirlerin dışındaki göstergeleri kaldırmak gerekiyor. Düşman bölgeyi tanımıyor, bu sayede onları alt edebiliriz." dedi.