Eski Yunan Bakan Apostolakis: Erdoğan'ı ciddiye almalıyız

Erdoğan'ın ifadelerine işaret eden Yunan komutan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 'oyun oynamıyoruz' mesajı verdiğini söyledi. Aynı isim, "Ankara, stratejik hareket eder" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a peş peşe uyarıları, Atina'da büyük yankı uyandırdı.

Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

"Erdoğan 'oyun oynamıyoruz' mesajı verdi"

Skai televizyonuna konuk olan Apostolakis, Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çekti.

Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek." diye konuştu.

"Zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor"

Sözlerinin devamında eski Yunan Bakan, "Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yunan komutan: Dikkatli olmalıyız

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek, bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

"Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder"

AA'nın aktardığına göre, Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'de yaptığı konuşmada, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." demişti.

"Benim anlattıklarım rüya değil"

Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti sırasında sorulan bir soru üzerine de "Benim anlattıklarım rüya değil. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyorsak vakti saati geldiğinde gelebiliriz.

Buralardan hareketle bize karşı bu tür gayrimeşru tehditler devam ederse, sabrın bir sonu vardır. Vakit, saat gelirse gereği yapılır. Uçaklarımıza radar kilidi atmak hayra alamet değildir." diye konuşmuştu.

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