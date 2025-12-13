Estetik ameliyatlarıyla ünlü model hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Asya'dan dikkatleri üzerine çeken bir ölüm haberi geldi.

Sosyal medya ünlüsü, model Mary Magdalene, Tayland'da ölü bulundu.

9. KATTAN DÜŞTÜ

Yerel gazetelere referans veren Daily Mail, genç kadının 9. kat balkonundan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Gerçek adı Denise Ivonne Jarvis Gongora olan 33 yaşındaki Meksikalı-Kanadalı modelin cansız bedeni, Patong Tower'ın park alanında otel çalışanları tarafından bulundu.

GİZEMLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Mary ölümünden saatler önce sosyal medyada 1998 yapımı popüler film Truman Show'dan, Jim Carrey'in oynadığı Truman karakterinin ünlü "Olur da size tekrar rastlamazsam; tünaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler." repliğini söylediği sahneyi paylaştı.

Bunun yanında Instagram hesaplarından birinin ismini "Mary Magdalene öldü" anlamına gelen 'MaryMagdaleneDied' olarak değiştirmesi ölümün bir intihar olabileceği şüphelerinin ortaya çıkmasına sebep oldu.

TAZİYE MESAJLARI

Genç ünlünün erkek kardeşi Ivan, Instagram hikayesinde kız kardeşiyle bir fotoğrafını, "Keşke seni tanımak için daha çok zaman harcasaydım. Benim olabileceğimden çok daha komik ve çok daha yaratıcısın. Seni kelimelerle açıklanamayacak kadar çok seviyorum. Keşke böyle olmasaydı. Her şey için teşekkür ederim kardeşim." mesajıyla birlikte paylaştı.

Ivan dışında Rapçi Kreayshawn, gösteri sanatçısı Plane Jane, ve internet ünlüsü Eden the Doll da genç kadın için mesajlarda bulundu.

AMELİYATLARDAN PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Genç kadın, daha önce yaptırdığı ameliyatlardan pişman olduğunu ve daha doğal bir görünüme sahip olmayı özlediğini söylemişti.

Daha önce, Mary'nin göğsüne yaptırdığı silikonlardan biri patlayıp kalan silikon tek bir göğüs oluşturunca, silikonları aldırmıştı.

Ivan, kız kardeşinin ölümünden sonra ameliyatlardan önceki halinin de bir fotoğrafını Instagram hesabında "İçi de dışı da çok güzel." ifadeleriyle yayınladı.