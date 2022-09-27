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    Estonya Başbakanı Kallas, tanksavar füzesi Javelin'i inceledi

    Estonya Başbakanı Kallas, tanksavar füzesi Javelin'i inceledi

    Kuzey Avrupa ülkesinde düzenlenen tatbikata katılan Kallas, tanksavar füzesini omzuna aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:42
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    Rusya ile savaşan Ukrayna'ya destek olan Estonya, Kiev yönetimine ABD yapımı Javelin tanksavar füzelerinden gönderdi.

    Tedarikle ilgili açıklamada, "Estonya'nın Ukrayna'yı desteklemek için attığı küçük bir adım, ancak Rus saldırganlığına karşı savunmaya gerçek ve somut bir katkı." denildi.

    Javelin'i yakından inceledi

    Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesinde düzenlenen askeri tatbikata katıldı ve askerleri yerinde denetledi. Askerlerin yanına gelen Kallas, omzuna aldığı Javelin'i yakından tanıma fırsatı buldu.

    Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Javelin deneyiminden bahsetmezken, "Savunma yeteneği, hazırlık ve güven demektir." diye yazdı.

    Estonya Başbakanı Kallas, tanksavar füzesi Javelin'i inceledi ViDEO

    Başbakan Kallas, tanksavar füzesiyle nişan aldı

    Kallas'ın söz konusu tanksavar füzeyle nişan aldığı anlar, kameralara yansıdı.

    Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerle ilgili yapılan yorumlarda, "Tutamıyor bile", "Umarım ateş etmez", "Bu, Ruslar için son derece saldırgan" şeklinde ifadeler kullanıldı.

    Estonya Başbakanı Kallas, tanksavar füzesi Javelin i inceledi #1

    Estonya'dan Ukrayna'ya askeri destek

    Estonya Savunma Kuvvetleri Komutanı General Martin Herem, Ukrayna'ya Javelin teslimatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda, bu füzeler Estonya'nın Ukrayna savunmasında güvenliği için daha kullanışlı." demişti.

    Omuzda kullanılan tanksavar füzesi, fırlatıldıktan sonra kendini yönlendiriyor.

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    ABD yapımı silahlar için izin aldılar

    NATO üyesi Estonya'nın yanı sıra Letonya ve Litvanya da Beyaz Saray'dan ABD yapımı füzeleri ve diğer silahları Ukrayna'ya gönderme izni aldıktan günler sonra, silahların tedarikini gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

    Litvanya, Ukrayna güçlerine Stinger uçaksavar füze sistemleri ve mühimmat sevkiyatı gönderdi.

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    Estonya Başbakanı Kallas, tanksavar füzesi Javelin i inceledi #8


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