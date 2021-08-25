Estonya'da yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan olmadı

Estonya'da yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan olmadı

Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'da yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması, dünya gündeminde yer aldı.

Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala ilginç gelişmeler yaşanıyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI YOK

Milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak ancak henüz ortada cumhurbaşkanı adayı yok.

Normal şartlarda birçok ülkede cumhurbaşkanı adayları, oy toplayabilmek için milletvekillerini ikna etmek için uğraşır. Ancak 1,3 milyon nüfuslu Estonya'da durumlar tam tersi.

ANKETLERDE, OLAĞAN CUMHURBAŞKANININ 5 SENE DAHA GÖREVDE KALMASI İSTENİYOR

Halk arasında yapılan anketlerde Estonyalıların çoğu, şu anda cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Kersti Kaljulaid'in görevini 5 seneliğine devam ettirmesinden yana.

ÜLKENİN İLK KADIN CUMHURBAŞKANI

Estonya’da 5 sene önce yapılan seçimde Cumhurbaşkanı olan 46 yaşındaki Kersti Kaljulaid, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.