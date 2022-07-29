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    Etiyopya: İsyancılarla müzakerelere şartsız hazırız

    Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle müzakerelere başlamaya hiçbir ön şart bulunmaksızın hazır olduğunu açıkladı.
    • 29.07.2022 - 06:30
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    Etiyopya: İsyancılarla müzakerelere şartsız hazırız

    Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in güvenlik danışmanlarından Rıdvan Hüseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetin müzakerelere her zaman ve her yerde hazır olduğunu belirtti.

    Yabancı diplomatlara bölgeye geçiş izni verildi

    Kararı ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcilerine verilen brifingde açıklayan Hüseyin, yabancı diplomatlara TPLF'nin kalesi olan Tigray'a seyahat izninin de verildiğini kaydetti.

    Şartsız müzakere talebi

    AA'nın haberine göre; Görüşmeler için hiçbir ön şartın olmaması gerektiğini belirten Hüseyin, müzakere sürecine Afrika Birliği'nin öncülük edeceğini bildirdi.

    Etiyopya: İsyancılarla müzakerelere şartsız hazırız #1

    2 yılda 2.5 milyon insan göç etmek zorunda kaldı

    Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

    Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

    Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

    Etiyopya: İsyancılarla müzakerelere şartsız hazırız #2


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