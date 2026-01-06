Etiyopya'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da korkunç bir trafik kazası yaşandı.

Afar bölgesinin başkenti Samara'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi.

Nihai varış noktaları belli olmayan göçmenlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini, 65'inin yaralandığını ve yaralılardan 30'unun durumunun ciddi olduğunu açıklayan yetkililer, olayın yasa dışı insan kaçakçılığıyla ilgisi olduğuna dikkat çekerek, "Yasa dışı aracılar tarafından kandırılan ve yolculuklarındaki tehlikelerden habersiz olan göçmenleri taşıyan kamyon devrildi" ifadelerini kullandı.

ETİYOPLALILARA İNSAN KAÇAKÇILIĞI UYARISI

Afar bölge yönetiminden yapılan açıklamada yetkililerin kazazedelerin kurtarılması için çalışmaları sürdürdüğü belirtilirken özellikle gençler olmak üzere diğer Etiyopyalılara da insan kaçakçıları tarafından kandırılmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Güvenlik güçleri benzer trajik olayların yaşanmaması için ilgili makamlarla çalışmalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

GÖÇMENLERİN TAHMİNİ ROTASI

Nihai varış noktası henüz bilinmeyen göçmenlerin Etiyopya üzerinden Cibuti'ye gelerek Kızıldeniz'i geçmeyi ve Yemen'e vardıktan sonra da Suudi Arabistan üzerinden diğer Orta Doğu ülkelerine geçmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Somali, Cibuti, Etiyopya ve Eritre'den oluşan Afrika Boynuzu bölgesinden Yemen'e uzanan göç yolculuğu 'en yoğun, ölümcül ve karışık göç rotası' olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün daha önce paylaştığı bilgilere göre 2024 yılında Suudi Arabistan'a varmayı hedefleyen 60 binden fazla göçmen Yemen'e gelmişti.