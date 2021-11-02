Etiyopya'da OHAL ilan edildi

Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Etiyopya’da Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin ülkede neden olduğu gerilim artarak devam ediyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Etiyopya Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, TPLF güçlerinin ülkenin Amhara bölgesinde yer alan stratejik Dessie ve Kombolcha kentlerini ele geçirdiklerini ve bulundukları bölgenin 380 kilometre güneyinde yer alan başkent Addis Ababa'ya ilerlemeyi planladıklarını duyurmasının ardından Etiyopya genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini kaydedildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların silahlarını kaydettirmelerini ve mahallelerinde toplanmaları gerektiği belirtilerek, evlerde aramaların yürütüldüğü ve sorun çıkaranların ise tutuklandığı aktarıldı.

"BÖLGE SAKİNLERİ BULUNDUKLARI YERDE TOPLANIP, ÇEVRELERİNİ KORUYABİLİRLER"

Yetkililer, "Bölge sakinleri bulundukları yerde toplanıp çevrelerini koruyabilirler. Silahı olan, fakat çevresini korumaya katılamayacak olanların, silahlarını hükümete, yakın akrabalarına veya arkadaşlarına teslim etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın 10 bölgesinden 4'nün hükümetleri ise, vatandaşları TPLF güçlerine karşı savaşmak için seferber olamaya çağırdı.