Etiyopya'da yeni bir eyalet daha kuruluyor

Etiyopya'da yeni bir eyalet daha kuruluyor

Etiyopya'nın güneybatısında referandum yapılırken, yeni bir eyaletin kurulmasına karar verildi. Referanduma Dawro, Bench Sheka, Güney Omo, Kafa, Konta ve Sheko bölge sakinleri katıldı.

Etiyopya'da yapılan referandum sonucunda 11. eyaletin kurulması için karar alındı.

Etiyopya Seçim Komisyonu yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de düzenlenen referanduma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, referandumda 1 milyon 262 bin seçmenden 1 milyon 221 bininin yeni bir eyalet kurulması yönünde oy kullandığı belirtildi.

MECLİS ONAYLARSA EYALET KURULACAK

Sonuçların parlamentonun üst kanadı olan Federal Meclis'te onaylanmasıyla ülkedeki 11. eyalet kurulmuş olacak. Referanduma Dawro, Bench Sheka, Güney Omo, Kafa, Konta ve Sheko bölge sakinleri katıldı.

Ülkede geçen yıl güneydeki Sidama halkı referandumla kendi eyaletine kavuşmuştu. Etnik temelli 10 eyalet ve Addis Ababa ile Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede, 80'den fazla etnik grup bulunuyor.

Güneydeki farklı etnik gruplar arasında kendi eyaletini kurmak isteyen 10'a yakın farklı millet var. Ülkedeki eyaletlerin özerklikleri ve kendi meclisleri bulunuyor.