Etna Yanardağı uyandı: Lavlar 400 metreye yükseldi Avrupa'nın en aktif yanardağlarından Etna yeniden harekete geçti. Volkandan yoğun duman yükselirken, 400 metreye ulaşan lav fıskiyeleri ve kalın bir kül bulutu oluştu. Uzmanlar, yanardağın bulunduğu Katanya kentinde, uçaklar için uyarı yaptı.

Göster Hızlı Özet Etna Yanardağı'nda yeniden hareketlenme gözlendi ve lavlar 400 metreye yükseldi.

Yoğun kül bulutu nedeniyle havacılık için kırmızı alarm verildi, ancak Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar normal seyrinde devam ediyor.

Uçuş güvenliği açısından risk oluşturabilecek durum, uzmanlar tarafından sürekli izleniyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İtalya'nın Sicilya Adası'nda Etna alarmı verildi... Ağustos 2025'teki patlamasının ardından ilk kez hareketlenen yanardağdan yükselen yoğun kül bulutu, gökyüzünü kısa sürede kapladı. UYARI SİSTEMİ DEVREYE SOKULDU Gelişmenin ardından bölgede havacılık için en üst düzey uyarı devreye sokuldu. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna'nın zirve kraterlerindeki patlayıcı faaliyetin arttığını ve kül çıkışının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Bunun üzerine uzmanlar, uçuş güvenliği açısından risk anlamına gelen kırmızı seviye havacılık uyarısı yayınladı. HAVA TRAFİĞİ SEYRİNDE İLERLİYOR Ancak alarma rağmen Katanya Fontanarossa Havalimanı'nda uçuşların normal seyrindeydi. Kül yağışının artmaması halinde hava trafiğinde aksama beklenmiyor. Sicilya adasının doğusunda bulunan Etna'nın yüksekliği 3 bin 300 metre. Yanardağ, 24 saat boyunca uzmanlar tarafından izleniyor.

