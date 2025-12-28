Gazze'deki belediyelerden 'yakıt krizi' çıkışı: Salgın riskini artırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de insanlık dramı...

Gazze Belediyeler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki belediyelerin ciddi bir yakıt krizi yaşadığı, bunun özellikle acil durumlara ve kışın vatandaşlara temel hizmetlerin sunulmasına doğrudan etki ettiği kaydedildi.

HALK SAĞLIĞI KÖTÜLEŞİYOR

Açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle su ve kanalizasyon pompalarının çalışmaz hale geldiği, salgın hastalık riskinin arttığı ve halk sağlığının kötüleştiği kaydedildi.

Çöplerin birikmesi ve bunların kaldırılamamasının çevresel tehditleri daha da artırdığına işaret edilen açıklamada, eldeki mevcut ekipmanın molozları kaldıracak ve yolları açacak kapasitede olmadığı, bunun da belediye, sivil savunma ve ambulans araçlarının hareketini engellediği ve acil durumlarda müdahaleyi zorlaştırdığı aktarıldı.

SINIR KAPILARININ DERHAL AÇILMASI VE YETERLİ YAKIT TEDARİKİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİ VURGUSU

Yakıt sıkıntısı nedeniyle, Gazze'deki belediye hizmetlerinin durma noktasına geldiği vurgulanan açıklamada, sert kış şartları göz önüne alındığında, asgari düzeyde insani yardım ve sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için sınır kapılarının derhal açılması ve yeterli yakıt tedarikinin sağlanması gerektiği belirtildi.

İSRAİL ABLUKASI SÜRÜYOR

İsrail ile varılan anlaşmanın ilk aşaması, sınır kapılarının açılmasını ve günlük 600 tır gıda, yardım malzemesi, tıbbi yardım, inşaat ve barınma malzemesi girişine izin verilmesini öngörüyordu.

Ancak İsrail bu maddeye uymuyor ve ablukayı sürdürüyor.