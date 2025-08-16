Euro-Med: İsrail 6 günde Gazze kentinde 400 evi yok etti

İsrail'in Gazze Şeridi'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımın bilançosu ağır...

Binlerce masum Filistinlinin katledildiği Gazze'de, büyük bir yıkım mevcut...

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze kent merkezine düzenlediği son saldırılara ilişkin bilgi verildi.

"İSRAİL, 6 GÜNDE GAZZE'NİN EN BÜYÜK YERLEŞİM YERİNİ YERLE BİR ETTİ"

Açıklamada, "İsrail, 6 günde Gazze’nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi’ni adeta yerle bir etti. Yaklaşık 400 evi uzaktan kumandalı patlayıcılar, yüzlerce hava saldırısı ve top atışıyla yok etti. Saldırılar nedeniyle mahalledeki 90 binden fazla kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

OKULLAR VE CAMİLLER DE HEDEF ALINIYOR

Mahalle sakinleri zorla göç ettirilirken, patlamalar ve bombardıman nedeniyle enkaz altında kalan ölü ve yaralıların da çıkarılamadığı aktarıldı.

SİSTEMATİK BİR SOYKIRIM POLİTİKASI

Açıklamada, evler, okullar ve camilerin hedef alındığına dikkat çekilerek İsrail’in bu saldırılarının Gazze’yi tamamen işgal etme ve mahalleleri boşaltma amacı taşıdığı, yaşananların "sistematik bir soykırım politikası" olduğu vurgulandı.

İSRAİL'DE GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

SALDIRILAR AŞAMALI OLARAK BAŞLAYACAK

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.