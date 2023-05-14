Eurovision 2023'ün kazananı İsveç oldu 37 ülkenin katıldığı Eurovision'ın bu akşamki finalinde, İsveç'i temsil eden Loreen 583 puanla Eurovision 2023'ün galibi oldu.

ensonhaber.com

İngiltere'nin Liverpool kentinde Eurovision 2023'ün finali gerçekleştirildi.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle İngiltere'de yapılan finale katılım yoğun oldu.

Yarışmayı İsveç kazandı

67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'i temsil eden Loreen kazandı.

"Tattoo" isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün galibi oldu.

2012'de de kazanmıştı

Loreen, 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da "Euphoria" isimli şarkısıyla galip gelmişti. 2023 zaferiyle birlikte Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmada iki kez birinci olan ikinci isim oldu.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle, ev sahibi İngiltere oldu

Yarışmanın geçen yılki birincisi, "Stefania" isimli şarkıyla Ukrayna olmuştu. Ancak bu yılki ev sahibi ülkenin, savaş nedeniyle Ukrayna yerine, yarışmanın ikincisi İngiltere olması kararlaştırılmıştı.

Finlandiya’yı temsil eden Kaarija, "Cha Cha Cha" isimli şarkıyla 526 puan toplayarak ikinci oldu.

Bir sonraki yarışma İsveç'te

İsrail ise Noa Kirel’in "Unicorn" şarkısıyla 362 puan alarak üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın dördüncüsü 350 puanla İtalya, beşincisi ise 268 puanla Norveç oldu.

İsveç, dünyaca ünlü müzik grubu ABBA’nın Eurovision zaferinin 50’nci yılında bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Eurovision'a neden katılmıyor?

2013 yılında TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve haksızlıklar nedeniyle Türkiye'nin Eurovision'dan çekildiği ifade edilmişti.

TRT, Eurovision'daki oylamaların 2000'li yıllarda izleyici tarafından yapıldığını ve bunun Türkiye'nin başarı kazanmasında etkili olduğunu vurgulamıştı. 2011'den itibarense izleyici oylarının etkisinin yarıya indirilmesinin (yüzde 50 izleyici, yüzde 50 jüri) Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi bazı ülkelerin lehine bir karar olarak yorumlamıştı.

Açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU'nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadelerine yer vermişti.