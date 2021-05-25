Eurovision birincisi aklandı

Hollanda'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi Maneskin rock grubunun solisti ile ilgili uyuşturucu kullandığı iddiaları sonuca kavuştu. Test, negatif çıktı.

Hollanda'da, Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu yıl 65'incisi düzenlendi.

Yarışmada "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.

26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solisti Damiano David’in, canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

‘BARDAK KIRILDI’ AÇIKLAMASI

İtalya'ya 31 yıl sonra büyük sevinç yaşatan Eurovision birinciliği, sosyal medya üzerinden yayılan uyuşturucu iddiasıyla gölgelendi.

David, basın toplantısında uyuşturucuya karşı olduğunu belirterek yerde kırılmış bardak olduğunu, onu almak için masaya eğildiğini anlattı.

NEGATİF ÇIKTI

Şarkı yarışmasının gündemine oturan olay, nihayete kavuştu. Damiano David'in uyuşturucu madde testi negatif çıktı.

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği EBU, tartışmanın sona erdiğini duyurdu.

"BİZİM İÇİN MESELE KAPANMIŞTIR"

Birlikten yapılan açıklamada, sonucun negatif olduğunu belirtilerek "Bizim için mesele kapanmıştır." denildi.

Uygunsuz spekülasyonların, yalan haberlere yol açtığı vurgulanırken, bu durumun Eurovision ruhunu ve yarışmanın sonucunu gölgelediği, birinci olan grubu haksız yere etkilediği ifade edildi.