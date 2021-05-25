Euro
10.2715
0.2%
Dolar
8.3938
0.06%
Altın
506.68
-0.13%
Borsa
1.452
0%
Bitcoin
325.653
7.94%
EXEN Coin
40.62
4.15%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Eurovision birincisi aklandı

    Hollanda'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi Maneskin rock grubunun solisti ile ilgili uyuşturucu kullandığı iddiaları sonuca kavuştu. Test, negatif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eurovision birincisi aklandı

    Hollanda'da, Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu yıl 65'incisi düzenlendi.

    Yarışmada "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.

    26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solisti Damiano David’in, canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

    ‘BARDAK KIRILDI’ AÇIKLAMASI

    İtalya'ya 31 yıl sonra büyük sevinç yaşatan Eurovision birinciliği, sosyal medya üzerinden yayılan uyuşturucu iddiasıyla gölgelendi.

    David, basın toplantısında uyuşturucuya karşı olduğunu belirterek yerde kırılmış bardak olduğunu, onu almak için masaya eğildiğini anlattı.

    Eurovision birincisi aklandı #1

    NEGATİF ÇIKTI

    Şarkı yarışmasının gündemine oturan olay, nihayete kavuştu. Damiano David'in uyuşturucu madde testi negatif çıktı.

    Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği EBU, tartışmanın sona erdiğini duyurdu.

    Eurovision birincisi aklandı #2

    "BİZİM İÇİN MESELE KAPANMIŞTIR"

    Birlikten yapılan açıklamada, sonucun negatif olduğunu belirtilerek "Bizim için mesele kapanmıştır." denildi.

    Uygunsuz spekülasyonların, yalan haberlere yol açtığı vurgulanırken, bu durumun Eurovision ruhunu ve yarışmanın sonucunu gölgelediği, birinci olan grubu haksız yere etkilediği ifade edildi.

    Eurovision birincisi aklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir